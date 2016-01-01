e-Arşiv ve e-Faturanın avantajları

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2016 itibari ile e-Arşiv uygulamasına geçmeleri ile birlikte son kullanıcıların hayatında daha fazla e-Arşiv faturası girmeye başladı.

FIT Solutions’a göre e-Arşiv ve e-Fatura sistemleri yalnızca şirketlere değil, son tüketicilere de büyük yarar sağlıyor: e-Arşiv ve e-Fatura ile dolandırıcılığın önüne geçiliyor, fatura kaybetme derdi bitiyor, e-Faturalar için ayrı e-posta kutusu sağlıyor. İşletmeler e-Arşiv fatura ile tüm faturalarını dijital ortama taşıyarak kağıt, mürekkep, zarf, postalama ve arşivleme gibi maliyetlerden tasarruf edebiliyor. e-Fatura, basım, arşivleme, kargo ve noter onay maliyetlerini azaltması gibi avantajlarla binlerce şirket tarafından da tercih ediliyor.