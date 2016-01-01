“En İyi İşyeri” Unvanı Sodexo Entegre’nin

Hizmet sektörünün global oyuncusu Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Aon Hewitt’in düzenlediği 2016 “Aon Global Best Employers” araştırmasıyla “Aon En İyi İşyeri” unvanını almaya hak kazandı.

Kurum çalışanlarının bağımsız görüşleriyle verilen ödül ile ilgili konuşan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “İş ortaklarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini ancak mutlu Sodexo çalışanları ile sağlayabileceğimizi biliyor ve buna yatırım yapıyoruz. Çalışanlarımızın kurumumuza bağlı olması bizim için çok anlamlı” dedi.