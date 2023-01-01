Erdemir Grubu’na 75 milyon avroluk çevreci kredi

Erdemir Grubu Şirketleri’nden Erdemir ve İsdemir’e 75 milyon avro kredi sağladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye’nin en büyük çelik üreticisi Erdemir Grubu Şirketleri’nden Erdemir ve İsdemir’e 75 milyon avro kredi sağlayarak Türkiye’de enerji tüketiminin yoğun olduğu demir-çelik sektöründe verimliliği arttırmayı teşvik ediyor. EBRD kredisi, Erdemir’in İskenderun ve Ereğli’deki iki tesisinde kapsamlı bir yatırım programını finanse edecek. EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, Erdemir Grubu ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Erdemir Grubu CFO’su Bülent Beydüz, EBRD finansmanıyla şirketin sürdürülebilirlik ve düşük çevresel ayak izi amaçlarıyla attığı niteliksel adımlara bir yenisini eklediklerini söyledi.