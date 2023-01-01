ErkekSepeti.com.tr’den yalnız kalmama reçetesi

ErkekSepeti.com.tr, yeni yılda yalnız kalmamanın formülünü sunuyor

Farklı yapısı ve mizahi tasarımıyla 2015’te internet dünyasının fenomeni haline gelen ErkekSepeti.com.tr, yeni yılda yalnız kalmamanın formülünü sunuyor: “Spor yap, sevgili bul. Yolda yürürken biriyle çarpış ve elinden düşenleri toplamasına yardımcı ol. Dans etmeyi öğrenirsen eğlence mekanlarında dikkatleri üzerine toplayabilirsin. Kendi stilini yansıtarak ortak zevklere sahip kişileri etkileyebilirsin. Oturduğun yerden istediğin kriterlere sahip kişiyle tanış.” ErkekSepeti.com.tr, dünyaca popüler Fransız sosyal ağı AdopteUnMec.com’un Türkiye versiyonu.