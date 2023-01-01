Eset açıkladı bilgisayarlardaki yeni tehdit: Stantinko

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, şu ana kadar yarım milyon kullanıcıyı etkileyen yeni bir tehdidi ortaya çıkardı. İyi gizlenen, kullanıcıları sahte torrent sitelerinden korsan yazılım indirmeye yönlendiren ve son beş yıldır tespitlerden kaçmayı başaran bu zararlı yazılımın adı Stantinko.

Stantinko, tarayıcı eklentileri yükleyip sahte reklamlar göstererek para kazanan bir botnet ağı. Botnet, uzaktan yönetilen ve kötü amaçlı yazılım bulaşmış çok sayıda bilgisayarın oluşturduğu ağı tanımlıyor. Sahibinin bilgisi olmadan uzaktan yönetilebilen bu bilgisayarlara bilişim çevrelerinde zombi makineler de deniyor.