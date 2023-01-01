ESET: Pokemon sizi izleyebilir

Pokemon GO, yayınlanmasının hemen ardından tüm dünyada ve Türkiye’de büyük ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

Ancak Google Play ve Apple Store dışındaki site ve uygulama dükkanlarından yüklenen aplikasyonlarda geniş güvenlik açıkları söz konusu. Bu açıklar sayesinde hackerler, haberiniz olmadan telefonunuzun ön ve arka kameralarını kullanabilir, SMS’lerinizi okuyabilir, kayıtlı telefon numaralarınıza ulaşabilir ve cihazın mikrofonu açarak konuşmalarınızı dinleyebilirler. ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, “Mobil cihazlarınıza bilgisayar gibi davranın“ diyor.

