ESET uyardı: bahar temizliği vakti geldi

ESET, daha iyi performans sağlamak ve daha güvenli bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı için 7 aşamalı dijital bahar temizliği tavsiye ediyor:

“Masaüstünü temizleyin. Önemli verileri ve fotoğraflarınızı mutlaka başka bir dijital ortam veya cihaza yedekleyin. Hem işletim sistemi hem de kullandığınız yazılımlara yönelik güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin. Şifre ve parolalarınızı değiştirin. Güncel antivirüs yazılım kullanın. Telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın, onu mobil güvenlik yazılımıyla koruyun. USB, SD kart gibi harici bellekleri tarayın.”