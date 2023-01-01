ESET uyarıyor: tatil kabusa dönmesin

Seyahat masrafını da aşabilen değere sahip bu cihazlarda dijital güvenlik ihmal ediliyor.

Ayrıca neredeyse her iki kişiden biri yurtdışında kişisel cihazlarından birini kaybediyor. Araştırma bulgularını yorumlayan ESET Güvenlik Uzmanı Mark James, “Çalışma, taşınabilir elektronik cihazlara tatilde de olsak, ne kadar takıntılı olduğumuzu gösteriyor. Fakat görünen o ki katılımcılar tatil boyunca güvenlik konusunu tamamen göz ardı ediyor. Oysa insanlar bunun etkilerini düşünmek zorunda. Cihazlar yabancı ellere düştüğünde önemli bir güvenlik açığı oluşabilir” diye konuştu.