ESET’ten 2017 siber suç eğilimleri raporu

Önümüzdeki üç yıl içinde 50 milyar cihazın internete ve birbirine bağlantılı hale gelmesi bekleniyor.



Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, bu gelişmeler ışığında, 2017’de bizi bekleyen dijital suç eğilimlerine ilişkin raporunu yayınladı. Rapor yeni bir suç döneminin başlamasına dikkat çekiyor. Siber Suç 4.0 olarak tanımlanabilecek bu yeni dönemde internet bağlantılı akıllı cihazlar, siber suç nesnesi olmaya başlayacak. Otomobil, buzdolabı, televizyon gibi akıllanan cihazlar, siber suçlular tarafından fidye istemek amacıyla kullanılacak.