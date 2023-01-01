Euromoney’den TEB’e iki ödül birden

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Euromoney Dergisi tarafından düzenlenen “Euromoney Mükemmellik Ödülleri”nde iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Finansal okuryazarlık alanındaki çalışmaları ile “Orta ve Doğu Avrupa’nın Sosyal Sorumluluk Alanındaki En İyi Bankası” seçilen TEB, KOBİ Bankacılığı alanındaki çalışmaları ile de “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankası” seçildi. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak iki farklı kategoride Türkiye’nin en başarılı bankası seçilmiş olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

