Evlilik

Evlilik Cinsel Yaşamı Sonlandırır Mı?

Birçok çift evlendikten sonra cinsel hayatlarının monotonlaştığından veya yok olduğundan yakınmaktadırlar. Bu durum her çift için olmasa da birçok çift için bu şekilde gelişmektedir. Çiftler evlendikleri zaman günlük yaşamları sebebi ile yatakta daha az zaman geçirmektedirler. Gerek iş yaşamı, gerek evliliğin getirdiği çocuklar olsun kişiyi yormakta ve cinsel yaşamlarını oldukça olumsuz etkilemektedir. Bayanlar işten gelip çocukları yatana kadar oyaladıktan sonra evi toparlar ve bu aktivitelerden sonra yorgun düşerler. Yatağa yattıklarında ise sadece uyumak ve günün yorgunluğunu atmak asıl hedefleridir. Bu durumlarda çiftlerin ilk yapmaları gereken şey bu durumu fark etmek ve bu konuda bazı çalışmalar yapmak olacaktır. Öncelikle cinsel yaşamınızı canlandırmanız gerekecektir. Bunu daha önce yapmadığınız bir takım aktiviteler yaparak sex izle sağlayabilirsiniz. Örneğin bir gün çocukları bir akrabanıza yollayabilir ve evde yalnız kalabilirsiniz. Bütün gününüzü cinsel yaşamınıza ayırabilir ve hoş zaman geçirebilirsiniz. Cinsel yaşamınızı canlandırmak adına birlikte cinsel içerikli videolar izleyebilirsiniz. Örneğin eşiniz ile herhangi bir anal deneyim yaşamadıysanız ona bir anal porno açmasını ve beraber izlemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu onu oldukça fazla etkileyecek ve heyecanlandıracaktır. Aslında evlilik cinselliği öldürmez. Kişilerin cinselliğe verdikleri önemin evlilik sonrasında azalması cinselliği bitirmektedir. Şayet eğer cinsel yaşamınızı canlandırmak adına bir takım çalışmalar yaparsanız daha mutlu bir evliliğiniz olacaktır. Eşiniz ile daha önce latin porno denemediğiniz şeyleri deneyerek onu da mutlu edebilir ve yeni zevkler keşfedebilirsiniz. Bu iki taraf içinde oldukça hoş ve heyecan verici bir hareket olacaktır. Evliliğiniz süresince yatakta geçirdiğiniz zamana önem vermeniz, eşinizi zaman zaman heyecanlandıracak hareketlerde bulunmanız, yer yer baş başa zaman geçirmeniz oldukça önemli bir detaydır. Bunu yapmayan çiftlerin evlilikleri oldukça monoton geçmektedir ve heyecanını liseli porno zaman içerisinde yitirmektedir. Zaman zaman farklı kostümler ile eşinizin karşısına çıkabilir oldukça sexy davranışlar sergileyebilir ve hoş bir gece geçirebilirsiniz. Tavsiyemiz bunu her gün yapmanız yönünde olsa dahi bazen bu mümkün olmamaktadır. Ama en az her hafta bu tarz aktivitelerde bulunmanız evliliğiniz için oldukça faydalı olacaktır.