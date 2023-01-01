Excalibur’a ekran kartı ve işlemci dopingi

Casper, oyun bilgisayarı serisi Excalibur’u yeni modellerle güçlendirmeye devam ediyor.

İlk olarak 2016 yılında masaüstü bilgisayarlar ile oyun severlerin hayatına giren Excalibur ailesi, dizüstü modellerle büyümeye devam etti. Teknolojinin ilerlemesiyle yeni güncellemeler alan ailenin en yeni modeli ise G860 oldu. G860 modeli Nvidia GeForce GTX 1060, 6 GB 192 bit GDDR5 ekran kartı ile 3 kat daha fazla performans sağlıyor. Casper Excalibur G860, Full HD 17.3 inç ekranı ile 1920x1080 piksel çözünürlüklü büyük ekranda üst düzey oyun keyfi sunuyor.