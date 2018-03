Fibabanka cebe girdi

Kurumsal, Ticari, KOBİ ve Bireysel Bankacılık alanındaki bankacılık hizmetlerini mobil bankacılığa taşıyan Fibabanka, böylece tüm müşterilerinin bankacılık işlemlerini her an, her yerden, mobil cihazlarıyla hızlı ve ücretsiz bir şekilde yapmasına imkan sağlıyor.

Uygulamayla ilk kez Fibabanka İnternet Bankacılığı’nda kullanılan “Akıllı Arama” seçeneği, mobil bankacılık alanında da hayata geçiyor. İlk kez bir bankanın mobil uygulaması KOBİ’lere özel bir giriş opsiyonu sunuyor, çek başta olmak üzere KOBİ’ye özel ihtiyaçlara cevap veriyor. Fibabanka Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun, KOBİ müşterilerinin de kendilerini özel hissedecekleri bir platform olduğunu ve teknolojik yeniliklerle müşterilerine yeni hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.