Fibabanka'dan KOBİ'lere hediye

Fibabanka’nın yeni kampanyası KOBİ’leri ücretsiz akıllı telefon sahibi yapıyor.

Fibabanka Bonus Business Kredi Kartı alan şirketler, Samsung Galaxy J2’ye ücretsiz sahip oluyor. 30 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecek kampanyadan Fibabanka Bonus Business Kredi Kartı alarak 12 ay boyunca 5.000 TL ya da 24 ay boyunca 2.000 TL harcama sözü veren şirketler yararlanabiliyor. Fibabanka Perakende Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun, “KOBİ’lerimize Fibabanka ile tanışmalarıve hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için fırsat sunuyoruz” dedi.

