Fibabanka tahvil ihracına 800 milyon dolarlık talep

Fibabanka’nın ilk tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yaklaşık 800 milyon dolar tutarında talep geldi.

Fibabanka Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü M. Özyeğin, görüşlerini şöyle aktardı: “Gelen talep uluslararası yatırımcıların Fibabanka’ya, Türk bankacılık sistemine ve Türkiye’ye duyduğu güvenin çok önemli bir göstergesidir. Bu tahvil ihracı, Fibabanka’nın sermaye yapısını daha da güçlendirerek bankanın büyümesine ve Türk ekonomisine verdiği desteği artırarak sürdürmesine olanak sağlayacaktır.”