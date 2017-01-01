Fibabanka’dan 90.7 milyon TL kar

Fibabanka, 2017 yılı Haziran sonu itibarıyla vergi öncesi karını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 90.7 milyon TL’ye yükseltti.

Bankanın net karı 72.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Fibabanka’nın 2016 yılı Haziran sonu itibarıyla 10.0 milyar TL olan toplam kredileri, yüzde 36 artışla 2017 yılı Haziran sonunda 13.6 milyar TL’ye ulaştı. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, “Bankamız, orta ölçekli banka olma hedefine uygun hareket etmektedir” diye konuştu.