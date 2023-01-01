Finansal raporlama süreleri yüzde 90 hızlanıyor

FIT Solutions, UFRS paketi ile şirketlere uluslararası standartlarda raporlama imkanı sunuyor.

Türkiye’deki SAP standartlarına uygun ilk UFRS çözümü olan yeni sistem ile şirketler finansal raporlama maliyetlerinde 10 kata kadar tasarruf sağlıyor. Dönem kapanışlarındaki iş yükünü azaltarak, ay sonlarındaki raporlama sürelerini yüzde 90 hızlandırıyor. Raporlar tek tıkla hazırlandıktan sonra şirket yetkililerine yalnızca dipnotları yazmak ve raporları şirket yapısına hazır hale getirmek kalıyor. Halka açık şirketler için 2005’ten beri zorunlu kılınan UFRS altyapısı, yurtdışında büyümek, yabancı yatırımcılarla çalışmak veya iş süreçlerini global kurumlar düzeyine taşımak isteyen şirketler için de mecburi.