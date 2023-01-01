Finansbank’ta SMS ile gümrük vergisi ödeniyor

Finansbank, dış ticaret işlemlerini kolaylaştırmak için yeni bir uygulama daha başlattı.

Müşteriler, şubelerinden tek seferlik yetki tanımı yaptırdıktan sonra gümrük vergisi ödemelerini SMS ile hızlıca gerçekleştirebiliyor. Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, “SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme uygulaması çözümlerimizden biri. Bunun yanısıra Bank Payment Obligation (BPO-Banka Ödeme Yükümlülüğü) ve KOBİ İnternet Şube Dış Ticaret İnternet Menüsü ile de dış ticaret müşterilerimize destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.