Finansçıdan Finansbank Tarım Kart

Finansbank, üreticilerin girdi ihtiyaçlarını nakde gerek olmadan karşılayabilecekleri ve ödemelerini 6 aya kadar öteleyebilecekleri Tarım Kart’ı hizmete sundu.

Tarım Kart; mazot, gübre, tohum, yem gibi ürün tedarik eden ana firmalara da alacaklarını güvence altına aldıkları, fatura derdi olmayan bir alışveriş ortamı sunuyor. Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Onur Özkan, “Tarım Kart sisteminin ayrıcalıklarından Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) anlaşması yapılan tarımsal girdi tedarikçisi ana firmalar ile DBS limiti olan üreticilerimiz kolaylıkla yararlanabilecek. Sistem kapsamında ana tedarikçilerle DBS anlaşması yaparak, her bir üreticimizi bayi olarak tanımlayacağız” diye konuştu.