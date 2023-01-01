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FIT e-Fatura çözümleriyle şirketler artık daha tasarruflu, verimli ve çevreci

Türkiye’nin lider e-Dönüşüm® firmalarından FIT Solutions, giderek büyüyen e-Fatura pazarında başı çekiyor.

2000’den fazla şirketin teknolojik üstünlüğüne güvenerek tercih ettiği FIT e-Fatura çözümleri firmalara büyük maliyet avantajı sağlıyor. Birim başı ortalama 6 TL olan kağıt fatura maliyetleri 2 kuruşa, yani 300’de 1’ine kadar düşüyor. FIT Solutions inovasyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. FIT Solutions, e-Fatura çözümlerinde SAP, Turkcell Akıllı Bulut desteği ve ING Bank’a özel INGEF gibi farklı altyapıları kullanıyor. e-Dönüşüm® uygulamalarını kullanmaya yeni başlayan firmalara, özel entegratörlerini seçerken kalite ve tecrübesini sunuyor. FIT SAP e-Fatura, şirketlerin tasarruf etmesinin yanısıra insan kaynağının vaktini de daha verimli alanlara vakfetmesini sağlıyor.

 

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