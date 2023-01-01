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FIT Solutions e-Dönüşüm® Buluşması gerçekleşti

e-Dönüşüm®’ün Türkiye’deki liderlerinden FIT Solutions’ın katkılarıyla gerçekleştirilen buluşmada Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Abdullah Kiraz ve FIT Solutions CSO’su Onur Ünver konuşmacı olarak yeraldı.

Abdullah Kiraz, “2016’da e-fatura mükelleflerinin sayısının 44 bine, yıllık e-Fatura adedinin ise 432 milyona çıkmasını hedefliyoruz” dedi. Onur Ünver ise FIT Solutions olarak inovasyon odaklı projeleriyle Türkiye’deki kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarına yön verdiklerini belirtti. 

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