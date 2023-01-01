Fleetcorp’tan Renault Filo Kiralama hizmeti



Fleetcorp’un Renault Filo Kiralama hizmeti, Renault marka araç kiralama yapmak isteyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda, operasyonel kiralama altyapısını sunarak piyasa koşullarındaki kira fiyatları ile marka amblemi altında satış sonrası hizmetleri sağlamayı kapsıyor. Fleetcorp CEO’su Dr. Barbaros Çıtmacı, “Renault Filo Kiralama hizmetimiz ile iş ortaklarımız, yurt genelindeki Renault ve Dacia Showroom’larında sahip olmak istedikleri araç için satın alma alternatifi olarak filo kiralama hizmetine de ulaşabiliyor. Bu sayede müşterimiz, görüşmesini yüz yüze yapıyor ve kiralamayı düşündüğü aracı, anlaşma yapmadan önce detaylıca inceleme fırsatı bulabiliyor” dedi.