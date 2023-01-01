Ford Otosan, 52 milyon dolar yatırım yapacak

Ford Otosan, 52 milyon dolar tutarındaki yeni yatırım hamlesiyle üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

Şirket, Avrupa başta olmak üzere global pazarlarda artan talebi karşılamak amacıyla mevcut üretim kapasitesini 415 bin adetten 455 bin adede çıkaracak. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford’un Avrupa’da ticari araçlarda birinciliği artan pazar payıyla devam ediyor ve Avrupa’dan bize gelen talepte ciddi bir artış söz konusu. Bu kapasite artırımı ile hem artan talebi karşılayacak, hem de Transit ve Custom modellerimizin üretim ve ihracatında yeni rekorlar kıracağız” dedi.