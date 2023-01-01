Ford: “Yeri, günü saati seç, direksiyona geç”

Ford, test sürüşlerinde yepyeni bir dönem başlattı.

Ford Otosan, “Direksiyonda Ben Varım” uygulaması ile test sürüşlerinde yepyeni bir dönem başlattı. Proje, Ford bayilerine zaman ve lokasyon sebebiyle test sürüşü için gelemeyen müşterilere kolaylık sağlıyor. İlk 3 ayda 6.500 kişi, 150.000 kilometrelik test sürüşüyle Ford Mondeo ve Ford Focus teknolojilerini yakından tanıdığı uygulama, “Yeri, günü, saati seç, direksiyona geç” sloganıyla “direksiyondabenvarim.com” sitesi üzerinden devam ediyor.