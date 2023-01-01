Ford’a motor “Oscar”larında 4 yılda 8. ödül

Ford’un 1.0-litre EcoBoost motoru, 2015 Uluslararası Yılın Motoru (International Engine of the Year) değerlendirmesi 1.0 litre altı kategorisinde 4’üncü defa üst üste “En İyi Motor” seçildi.

Sportif ve yakıt verimliliği özellikleri ile 1.0-litre EcoBoost, Yılın Motoru Ödülleri’nde son 4 yılda toplam 8. ödülünü kazanarak kendini kanıtladı. Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Joe Bakaj, “Motoru yaratmamızda etken olan inovasyon ruhu, yeni motorlar geliştirmeye devam etmemizi sağlıyor” dedi.