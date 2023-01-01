Garanti Bankası, EMEA Bölgesi’nin “En İyi Proje Finansmanı Kuruluşu” seçildi

Garanti Bankası, dünyanın en saygın yayınlarından EMEA Finance Magazine tarafından “En İyi Proje Finansmanı Kuruluşu” seçildi.

Garanti üst üste 3’üncü kez bu ödüle layık görülürken finansman sağladığı 2 proje de farklı kategorilerde ödül aldı. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Bu büyük ödüle üç yıl üst üste layık görülmemizi ve bugüne kadar proje finansmanı alanında 25’ten fazla uluslararası ödül kazanmamızı, şüphesiz ki yetkin insan kaynağımıza ve bu alandaki uzun yıllara dayanan tecrübemize borçluyuz” dedi.