Garanti Portföy ile BlackRock işbirliği

Garanti Bankası’nın iştiraki Garanti Portföy, BlackRock ile SMART fonlar için yatırım yönetimi konusunda Londra’da anlaşma imzaladı.

Anlaşmayla Garanti Portföy’ün orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedefleyen SMART Fonları’nın, toplam varlıklarının yüzde 20’sine kadar ulaşacak yabancı varlıkları, BlackRock tarafından yönetilecek. Toplantıya, Garanti Portföy Yatırım Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Engin Irez, Garanti Portföy Genel Müdürü Mahmut Kaya, BlackRock İtalya Ülke Başkanı Andrea Vigano, Garanti Bankası Genel Müdür Vekili Onur Genç, Garanti Bankası Yurtdışı İş ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi Sanem Tatlıdil katıldı.