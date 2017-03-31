Garanti’nin ekonomiye sağladığı destek 269 milyar TL’yi aştı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2017 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2017’nın ilk üç ayındaki net karı, 1 milyar 536 milyon 636 bin TL olarak gerçekleşti.

Aktif büyüklüğü 328 milyar 691 milyon 782 bin TL’ye ulaşırken ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 269 milyar 255 milyon 793 bin TL’yi aştı. Genel Müdür Fuat Erbil; “2017 yılına temel bankacılık faaliyetleri kaynaklı güçlü bir başlangıç yaptık. Tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürürken 2017 yılının ilk üç ayında TL işletme kredilerimizi yüzde 14 büyüttük. Bugün, Kredi Garanti Fonu kapsamında kullandırdığımız kredi tutarı 10 milyar TL’yi aştı” dedi.