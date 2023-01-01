Garenta, Mete Horozoğlu ile yeni nesil hizmetlerini anlatıyor

Garenta, operasyonel yapısını yenilerken iletişim çalışmalarına da hız verdi.

Türk otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Çelik Motor bünyesindeki araç kiralama markası Garenta, operasyonel yapısını yenilerken iletişim çalışmalarına da hız verdi. 2016'nın başında Çelik Motor'da tüm kiralama operasyonu "Garenta" çatı markası altında birleşirken araç kiralamada yeni bir dönem başlatan bu önemli gelişme müşterilere ünlü oyuncu Mete Horozoğlu'nun rol aldığı "Yetmez" temalı reklam filmiyle duyuruluyor.