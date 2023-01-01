Gaziantep’te engeller Turkcell Hayal Ortağım ile kalktı

Turkcell, engellerin teknolojiyle aşılması ve engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmalarının sağlanması için yeni bir işbirliğine imza attı.

Turkcell’in Young Guru Academy (YGA) ile beraber geliştirdiği Hayal Ortağım uygulaması, Gaziantep’te görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katılımıyla Gaziantep’te düzenlenen toplantıda hem bu işbirliği hayata geçirildi, hem de Hayal Ortağım’ın yeni özellikleri tanıtıldı.