Gedik Yatırım’dan 2016’ya özel strateji raporu

Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında 1. sırada.

Sürdürülebilir, şeffaf ve yenilikçi hizmet anlayışıyla Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda 125.9 milyar TL işlem hacmi ve yüzde 6.8 pazar payıyla 2015’in ilk 11 ayını, banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında 1. sırada tamamlayan Gedik Yatırım, 25. kuruluş yılı 2016 için özel hazırladığı; piyasalardaki risk ve fırsatların detaylı incelendiği strateji raporunu yatırımcılarla paylaştı. Toplantıda Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık ve Gedik Yatırım’ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir konuştu.