Geleceğin bilişim dehaları Kodu Cup’ta yarıştı

Microsoft Türkiye, Finansbank ve Habitat Derneği işbirliği ile çocukları kod yazmaya teşvik etme amacıyla düzenlenen Kodu Cup Türkiye 2016’da final heyecanı yaşandı.

‘Çevre ve Ben’ temasıyla düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından 8-14 yaş arası çocukların katıldığı yarışmada finale kalan ekipler ilk üçe girmek için yarıştı. Jürinin kararını Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır açıklayarak ilk üçe giren takımlara ödüllerini verdi.