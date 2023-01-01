Girişimciler için yatırımcıları etkileme yolları

Paraşüt Kurucu Ortağı Sean X. Yu, girişimciler için yatırımcıları etkilemenin yollarını anlattı:

Kısa bir sürede Hollanda merkezli “Revo Capital" ve ABD merkezli girişim sermayesi fonu olan ‘Ribbit Capital’den aldığı yatırımlarla girişimini büyüten Paraşüt Kurucu Ortağı Sean X. Yu, girişimciler için yatırımcıları etkilemenin yollarını anlattı:“İyi bir ekip kurun. Açık bir iş planınız olsun. Çözdüğünüz problemi apaçık ortaya koyun. Büyüme potansiyelinizi ve yakaladığınız fırsatı gösterin. Kısıtlı kaynakları en doğru şekilde kullanın. Kararlı ve sabırlı olun. Ekibinize, topluluğunuza ve topluma güveninizi gösterin.”