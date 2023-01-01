Google Play Store’da Turkcell Mobil Ödeme devri

Türkiye’de bir ilk: cep numarası ile uygulama satın alma dönemi başladı.

Turkcell hat sahibi Google Play Store™ kullanıcıları artık oyun ve uygulamaları satın alırken kredi kartı bilgilerini tanımlamak zorunda değil. Turkcell Mobil Ödeme kullanıcılarına özel bu olanak sayesinde ödeme, faturaya yansıtılarak ya da TL bakiyesinden düşülerek gerçekleştirilebiliyor. Türkiye’de ilk kez Turkcell Mobil Ödeme ile Google Play Store’da tek tıkla kolay ve güvenli ödeme devri başladı. Tüm Android™ cihazlarda kullanılabilen Turkcell Mobil Ödeme’den, hem faturalı hem de ön ödemeli hatta sahip Turkcell’liler faydalanabiliyor.