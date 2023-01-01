Grundig teknolojilerini sergiledi

Grundig, IFA 2016’da geliştirdiği 152’si yeni ürün olmak üzere toplam 560 modelini sergiledi.

Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Hakan Bulgurlu, “Ev elektroniğinin tüm segmentlerinde ürün sunabilen tek Avrupalı marka olarak konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi. Bulgurlu sözlerine şöyle devam etti: “Üretimin her aşamasında dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Biz bu dönüşüme odaklanıyor, dijital dönüşüm projeleriyle geleceğe hazırlanıyoruz. Tüm dünyada yaklaşık 11 milyar cihaz internete bağlı. Nesnelerin interneti (IoT) bizlere evlerde inanılmaz fırsatlar sunuyor. Evlerimizi birer akıllı eve dönüştürüyor.”