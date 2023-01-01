Halkbank ilk yarı sonuçlarını açıkladı

Ekonomik büyümeye katkı sağlamayı sürdüren Halkbank, ikinci çeyrek sonu itibarıyla bilanço büyüklüğünü 2016 yıl sonuna göre yüzde 14.4 artışla 264 milyar 808 milyon TL’ye taşıdı.

Özkaynaklarını 2016 yılsonuna göre yüzde 11.7 oranında yükselten Banka, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyar 566 milyon TL olarak gerçekleşen net kârını 2 milyar 228 milyon TL’ye taşıdığını açıkladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Kredilerimizi büyütürken, aktif kalitemizi de korumayı başardık. 79 yıldır olduğu gibi en çok çalışan, reel sektöre en çok destek veren kurumlardan biri yine Halkbank oldu” diye konuştu.