Halkbank’tan 1.2 milyar dolarlık yeni kaynak

Halkbank finansal istikrarı ve uluslararası alandaki güvenilir marka algısıyla yeni işbirlikleri geliştirmeyi sürdürdü.

Uluslararası piyasalardan bono ihracı yoluyla 500 milyon ABD doları tutarında finansman sağladığı açıklanan banka, 175 milyon dolar ve 477 milyon Euro tutarında da sendikasyon anlaşması yaptı. Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu "Gerek eurobond gerekse sendikasyon yolu ile ülkemize yaklaşık 1.2 milyar dolar tutarında önemli bir kaynak girişine vesile olmanın memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

