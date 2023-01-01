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HP'den yeni masaüstü Pavillion All-In-One

HP, Pavilion All-in-One (AiO) serisinin yenilenen iki modelini duyurdu.

Ailelerin hep beraber kullanabileceği bir ürün olarak öne çıkan Pavilion All-in-One, hem ebeveynlere hem de çocuklara eksiksiz bir deneyim sunuyor. HP Pavilion AiO; “24” ve 27” modellerinin tam HD IPS ekran özelliğiyle keskin ve canlı yazı, görüntü ve fotoğraf kalitesi sunuyor. Hoparlörlerinin üstündeki doku kaplama ve akustik geçirgenliği üst düzeye taşıyan ve ayarlanabilen B&O Play ile kullanıcılarını daha zengin, daha temiz ve daha pürüzsüz ses kalitesiyle buluşturuyor.

 

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