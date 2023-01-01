HP, Pavilion bilgisayarlarının yeni üyelerini tanıttı

HP, Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali'nde Pavilion dizüstü bilgisayarlarının, günümüzün öğrencilerine ve yarının mucitlerine ilham verecek tasarıma ve özelliklere sahip yeni üyelerini tanıttı.

Yeni Pavilion dönüştürülebilir ve dizüstü bilgisayarlar daha önce üst seviye ürünlerde yer alan birçok zengin özellik ve performans seçeneği ile geliyor. Bu özellikler içerisinde bağlantı bölgelerinin görünmesini engelleyen 3D metal gibi premium materyaller, bağlantı seçenekleri için USB-C ve Windows Ink için aktif kalem de bulunuyor.