HP Türkiye, A3 baskı portföyünü tanıttı

HP Inc., geleneksel A3 fotokopi makinesi kategorisinin tüm ezberlerini bozmayı hedefleyen, güçlü ve genişleyen A3 çok işlevli yazıcı (MFP) serisini yaptığı basın toplantısında tanıttı.

HP'nin yeni A3 MFP yazıcıları şu ana kadar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkede satışa sunuldu. Fotokopi makinesi kategorisi on yıllar boyunca servis verimliliği, güvenlik ve uygun maliyet boyutlarını sürüklemek için ihtiyaç duyulan inovasyondan uzaktı. HP, yeni nesil A3 MFP baskı çözümleri portföyüyle bu döngüyü kırıyor.