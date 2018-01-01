HP’den 18 karat elmas ve altından üretilmiş lüks PC

HP, PC deneyimini, dünyaca ünlü mücevher ve lüks tasarımcıları; Tord Boontje ve Jess Hannah imzasını taşıyan, 18 karat elmaslar ve altınla bezenmiş sınırlı sayıda üretilen lüks iki dizüstü bilgisayarını New York Times Uluslararası Lüks Konferansı’nda tanıttı.

Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olan 13.3 inç diyagonal HP Spectre modeli her bir tasarımcı tarafından geliştirilen sınırlı sayıdaki bilgisayar, Mayıs ayında yapılacak Cannes Film Festivali’nde açık artırmaya çıkarılacak ve elde edilecek gelir Nelson Mandela Vakfı’na bağışlanacak.