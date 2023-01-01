HUAWEI P10’da parmak izi okuyucusu var

Akıllı telefon sektöründe son yıllarda yaşanan inovasyon ve gelişmeler, kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Huawei P10 akıllı telefonları da sahip olduğu bir dizi inovatif özelliği sayesinde kullanım ömürleri boyunca kullanıcılarına hizmet sağlıyor. Huawei tüm akıllı telefonlarında olduğu gibi Huawei P10’da da kullanıcı verilerinin saklanmasına öncelik veriliyor. Parmak izini her açıdan saliseler içerisinde tanımlayan “parmak izi okuyucusu” sayesinde kullanıcıların güvenli telefon kilidini açmaları hızlı ve basit hale geliyor.