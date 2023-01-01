IDC: Akıllı MFP'ler “iş akışını yeniden tanımlıyor”

OKI Europe sponsorluğunda hazırlanan yeni inceleme raporu, yeni çok işlevli cihazlarla birlikte yazıcıların kullanım alanının kağıt tabanlı süreçlerden ‘özelleştirilebilir, dijital dönüştürme araçları’na doğru genişlediğini gösteriyor.

Rapora göre akıllı çok işlevli yazıcılar (MFP’ler), ‘iş akışının gerçekleştirilme şeklini yeniden tanımlamaya’ yardım ediyor. OKI Europe’un akıllı MFP portföyü, bilgileri daha akıllı bir şekilde yakalayıp işleyerek çalışanların üretkenliğini artırmayı sağlayan özellikleri biraraya getiriyor.