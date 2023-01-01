IFS, ‘Servis Yönetimi’ndeki liderliğini pekiştirdi

IFS, Mplsystems Limited ve Field Service Management Limited şirketlerinin satın alma süreçlerinin tamamlandığını açıkladı.

Çoklu-kanal (omni-channel) iletişim merkezi ve müşteri ilişkileri yazılımları sunan Mplsystems Limited ile IFS’in sektör lideri ‘Servis Yönetimi’ portföyünün bir araya gelmesiyle işletmelere eksiksiz ve uçtan uca bir müşteri ilişkileri çözümü sunulacak. Diğer yandan Field Service Management Limited’ın satın alınmasıyla da IFS’in bölgedeki ‘Servis Yönetimi’ satış, danışmanlık ve destek organizasyonu önemli ölçüde güçlenecek.