incir.com’a 3 milyon dolar yatırım

Türkiye’nin ve dünyanın ilk sosyal e-ticaret platformu incir.com, Hasan Aslanoba ve Kaan Karamancı’dan aldığı 3 milyon dolarlık yatırımla, 57 milyon dolar şirket değerlemesine ulaştı.

Bir yıl gibi kısa bir sürede ulaştığı e-ticaret hacmi ile yatay e-ticaret siteleri arasında ilk 5, tüm e-ticaret pazarında ise ilk 10 marka arasına giren incir.com, Türkiye’nin ilk milyar dolarlık internet girişimi olmayı hedefliyor. incir.com’un Kurucusu ve CEO’su Yusuf Yıldırım, “2017 yılına kadar 50 bin e-ticaret mağazasına ulaşmayı ve ölçeklenmenin gücüyle daha da gelişen bir altyapı ile iş modelimizi yurtdışına taşımayı hedefliyoruz” dedi. incir.com’a üçüncü kez yatırım yapan Aslanoba Capital Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, “incir.com’un performansıyla en başarılı yatırımı olduğunu kaydetti.