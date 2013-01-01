İndeks Bilgisayar, Fortune 500 Türkiye’de 40. sırada

İndeks Bilgisayar, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 40. sıraya yükseldi.

Fortune 500 Türkiye’nin Temmuz 2016’da açıklanan 2015 sonuçlarına göre İndeks Bilgisayar, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 40. sıraya yükseldi. 2013 yılında açıklanan listede 72., 2014 yılında açıklanan listede ise 59. sırada yer alan İndeks Bilgisayar, bir yıl boyunca müşterilerine ve iş ortaklarına sunduğu katmadeğerli hizmetleriyle 3 milyar 385 milyon TL net satış gerçekleştirerek bir önceki yıla göre 19 sıra birden yükseldi.