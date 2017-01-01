İndeks Bilgisayar'ın karı yüzde 37 arttı

Index Grup'un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2017 yılının ilk altı ayının konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

İndeks Bilgisayar A.Ş. (INDEKS) geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını 2016'nın ilk yarısına göre yüzde 13 oranında artırırken net karını ise yüzde 37 oranında yükseltti. Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi ve İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Atilla Kayalıoğlu, sonuçların hem kendileri hem de iş ortakları açısından oldukça memnuniyet verici olduğunu kaydetti.