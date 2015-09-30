İndeks Bilgisayar net karını ikiye katladı

İndeks Bilgisayar, 2015 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, hedeflenen rakamların üzerine çıkarak net satışlarda yüzde 69, net karda ise yüzde 99 büyüdü. Bilişim teknolojileri, telekom ve lojistik sektörlerine yönelik yaptığı yatırımlarla şirket, 2015’te katmadeğeri yüksek teknoloji ürünlerine daha fazla odaklandı ve dizüstü bilgisayar markalarının gücünü de arkasına alarak önemli bir büyümeye imza attı. 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 2 milyar 287 milyon TL net satışa, 28 milyon TL net kara ulaştıklarını belirten Index Grup CEO’su Erol Bilecik, “Yıllar önce hedeflediğimiz 2017 yılında 2 milyar dolarlık Teknoloji Grubu olma hedefine çok yaklaşıyoruz” dedi.