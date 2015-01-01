İndeks Bilgisayar’da tarihi rekor!

İndeks Bilgisayar, 2015’te satışlarını yüzde 53, net karını da yüzde 78 büyüterek liderliğini sürdürüyor.

Teknoloji sektöründe 27 yıldır dağıtıcı olarak faaliyette bulunan Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2015’te satışlarını yüzde 53, net karını da yüzde 78 büyüterek liderliğini sürdürüyor. İndeks Bilgisayar’ın da dahil olduğu 3’ü halka açık, toplam 7 şirketi bünyesinde bulunduran Index Grup’un tüm şirketleri net satışlarını 2.7 milyar TL’den 4 milyar TL’ye çıkararak 2015’te yüzde 49 büyüdü. Grup 2016 yılı hedefini de 4.6 milyar TL olarak belirledi. Index Grup CEO’su Erol Bilecik, 2023’te teknoloji kulvarında Avrupa’nın ilk beş büyük grubu içinde olmayı hedeflediklerini açıkladı.