İndeks’in net satışları yüzde 26 arttı

Index Grup’un halka açık şirketleri arasında yeralan İndeks Bilgisayar A.Ş. (INDES) 2016 yılı ilk çeyrek finansal rakamlarını açıkladı.

Sonuçlara göre İndeks Bilgisayar’ın net satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 oranında artış gösterdi. 2015 yılının ilk çeyreğinde 748 milyon TL olan net satışlar, 2016 yılının ilk çeyreğinde 939 milyon TL’ye ulaştı. Index Grup CEO’su Erol Bilecik, “Türkiye ekonomisine değer katıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.